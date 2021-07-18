В ожидании самца

Женские страстиПолитикаВ ожидании самца Одна моя знакомая не может найти спутника жизни, она симпатичная, фигура хорошая и до сегодняшнего дня я считала её умной.Вернуться к статье97НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВасилий СолонинФу! Читал чуть не сблевнул ибо был опытААлексейДеньги есть, ума не надо.Елена ГорбатовскаяЭто странно, что с запахом. У неё, похоже, что-то не в порядке. Это точно. К врачу ей надо на обследование. К гинекологу или эндокринологу...Сообщи ей об этомААлексейМожет быть у неё с обонянием не всё в порядке? Надо к лору сходить, а не к экстрасенсу.Елена ГорбатовскаяКонечно, не к колдунам, а ей надо обратиться к гинекологу или к эндокринологу, точно. У нее в организме что-то не в порядкеАндрей БалашовВ свое время мне пришлось работать в коллективе состоявшем в основном из женщин. И была у нас одна сотрудница - как пройдет по коридору - хоть топор вешай...даже через 15-20 минут. В то время уже не было проблемой достать дезодорант - видимо у нее не все было в порядке со здоровьем. Приведу другой пример: девушка 19-ти лет, одевается по-современному, но от нее несет как от лошади - через 2 стола разговаривать с ней нет сил, сбивается дыхание. После резкого замечания (достала своей тупостью) запах пропал. Вывод - не следила за собой. Два таких разных случая...Андрей БалашовВот пример бабской глупости...Танюшка Мелентьевау нас в поликлинике работала дама.чуть за 40 и когда она шла по коридору.от нее был такой шлейф.что у меня слезились глаза. ей и духи дарили и дезодоранты.все без толку. что характерно .мужики провожали ее чувственным взглядом. не все. конечно. но я замечала многократно. женщины .как правило старались не дышать рядом.кстати у нее был замечательный муж и не менее замечательный любовник и говорят не один. на счет внешности могу сказать.что это довольно симпатичная дама с ярко выраженным лишним весом. весь женский коллектив них...я не понимал.как так то...ВМВладимир МоргуновЕсли и придет, то не отрахать, а отп-ть !!! ЖДИ !Комментировать
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