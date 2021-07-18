Женские страсти

40 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Текст ... как будто пишет субъект, который не прочитал ни одной классической книги, даже обидно за "великий, могучий ...Пары, которым луч...
  • aleks virt
    Господи, какая дурь. Ну не хочет и Бог с ней. Если внятно не может объяснить свои отказы, то следует предположить, чт...По каким причинам...
  • aleks virt
    В РФ за период 5 лет в пересчете на 2019 г произошло 82% разводов на 100% заключенных браков. Я не верю, что во всех ...Почему мужчина не...

В ожидании самца

В ожидании самца

Одна моя знакомая не может найти спутника жизни, она симпатичная, фигура хорошая и до сегодняшнего дня я считала её умной.

Вернуться к статье
97
Обсудить
Василий Солонин
Фу! Читал чуть не сблевнул ибо был опыт
Алексей
Деньги есть, ума не надо.
Елена Горбатовская
Это странно, что с запахом. У неё, похоже, что-то не в порядке. Это точно. К врачу ей надо на обследование. К гинекологу или эндокринологу...Сообщи ей об этом
Алексей
Может быть у неё с обонянием не всё в порядке? Надо к лору сходить, а не к экстрасенсу.
Елена Горбатовская
Конечно, не к колдунам, а ей надо обратиться к гинекологу или к эндокринологу, точно. У нее в организме что-то не в порядке
Андрей Балашов
В свое время мне пришлось работать в коллективе состоявшем в основном из женщин. И была у нас одна сотрудница - как пройдет по коридору - хоть топор вешай...даже через 15-20 минут. В то время уже не было проблемой достать дезодорант - видимо у нее не все было в порядке со здоровьем. Приведу другой пример: девушка 19-ти лет, одевается по-современному, но от нее несет как от лошади - через 2 стола разговаривать с ней нет сил, сбивается дыхание. После резкого замечания (достала своей тупостью) запах пропал. Вывод - не следила за собой. Два таких разных случая...
Андрей Балашов
Вот пример бабской глупости...
Танюшка Мелентьева
у нас в поликлинике работала дама.чуть за 40 и когда она шла по коридору.от нее был такой шлейф.что у меня слезились глаза. ей и духи дарили и дезодоранты.все без толку. что характерно .мужики провожали ее чувственным взглядом. не все. конечно. но я замечала многократно. женщины .как правило старались не дышать рядом.кстати у нее был замечательный муж и не менее замечательный любовник и говорят не один. на счет внешности могу сказать.что это довольно симпатичная дама с ярко выраженным лишним весом. весь женский коллектив них...я не понимал.как так то...
Владимир Моргунов
Если и придет, то не отрахать, а отп-ть !!! ЖДИ !

Картина дня

наверх