Кошка, которая не могла ходить, полностью преобразилась с помощью добрых супругов

Уши, лапы, хвостВ мире животныхКошка, которая не могла ходить, полностью преобразилась с помощью добрых супруговВолевая девочка, которая не могла ходить, когда её нашли, полностью преобразилась с помощью добрых супругов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаСЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!!! МИЛАШКА ЕЩЕ ВСЕМ ДАСТ ШОРОХУ.ЛЕТАЙ МИЛАЯ ЛЕТАЙ... БЕЖИ...БЕЖИ...БЕЖИ...КРАСАТУЛЯ,,,Элеонора КоганВеликолепно, прекрасная Тилли начала ходить, упорная девочка добилась своего!!!Честь Ей и Хвала!!!!И спасибо её опекунам!!!Комментировать
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