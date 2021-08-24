Уши, лапы, хвост

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Кошка, которая не могла ходить, полностью преобразилась с помощью добрых супругов

Кошка, которая не могла ходить, полностью преобразилась с помощью добрых супругов

Волевая девочка, которая не могла ходить, когда её нашли, полностью преобразилась с помощью добрых супругов.

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татьяна
СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!!! МИЛАШКА ЕЩЕ ВСЕМ ДАСТ ШОРОХУ.ЛЕТАЙ МИЛАЯ ЛЕТАЙ... БЕЖИ...БЕЖИ...БЕЖИ...КРАСАТУЛЯ,,,
Элеонора Коган
Великолепно, прекрасная Тилли начала ходить, упорная девочка добилась своего!!!Честь Ей и Хвала!!!!И спасибо её опекунам!!!

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