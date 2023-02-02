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Оргкомитет Олимпиады-2024 с уважением отнесется к позиции МОК по допуску российских и белорусских спортсменов до Игр

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже заявили, что с уважением отнесутся к позиции Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов, сообщает CNN.

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