Фонтан в сквере напротив мэрии украсят новогодней подсветкой уже в ноябре. Как сообщил мэр Шелест, здесь начался монтаж светового оборудования.
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Фонтан в сквере напротив мэрии украсят новогодней подсветкой уже в ноябре. Как сообщил мэр Шелест, здесь начался монтаж светового оборудования.