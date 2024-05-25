На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти

ВМ

Владимир Минаков

Со стартом космических кораблей разобрались. А приземляться космонавты где будут? Все сообщения были - в районе Кустаная, Джезказгана... А после ухода? И почему уходить, если эти земли - анклав собственности и имущества СССР, а Россия - правопреемник Союза? За оставляемое имущество Казахстан выплатит компенсацию? Или имущество в контейнерах( трансформаторы, генераторы, оборудование...) в Россию вывезут или бросят, как Буран?