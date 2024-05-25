Знаете, больная тема. Мой дед строил этот космодром, так получилось в его жизни, хороший инженер – он и в казахстанской степи инженер.
На Марсе станут яблони цвести, на Байконуре – лишь овец пасти
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Со стартом космических кораблей разобрались. А приземляться космонавты где будут? Все сообщения были - в районе Кустаная, Джезказгана... А после ухода? И почему уходить, если эти земли - анклав собственности и имущества СССР, а Россия - правопреемник Союза? За оставляемое имущество Казахстан выплатит компенсацию? Или имущество в контейнерах( трансформаторы, генераторы, оборудование...) в Россию вывезут или бросят, как Буран?
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13 час.
A
Anna Maleshkova Малешкова
Убийствена статия. И горчива със своята действителност. ..
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12 час.
валера
Автор врет, что Байконур строили заключенные. Строили военные строители.
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47 мин.
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