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Два конфликта одновременно США уже не вытягивают

Два конфликта одновременно США уже не вытягивают

Я не знаю сколько ещё продлятся боевые действия на Украине. Изменение политической обстановки на Тайване, где выступающая за мирную реинтеграцию острова в Китай партия Гоминьдан одержала убедительную победу на местных выборах, совсем не оставляет американцам времени на европейском направлении Президентские выборы, после которых проамериканское правительство Демократической партии, выступающей за независимость острова с высокой вероятностью сменится правительством партии Гоминьдан, поддерживающей концепцию «одного Китая» должны состояться уже в 2024 году.

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