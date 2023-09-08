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5 признаков, что вы живете не своей жизнью

5 признаков, что вы живете не своей жизнью

Если каждый день похож на предыдущий и дела идут не так, как хочется, стоит задуматься быть может, вы играете не свою роль на сцене собственной жизни? Разобраться в себе поможет клинический психолог, специалист по изучению рода Ксения Мосунова.

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