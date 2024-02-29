Тонзиллэктомия у детей не связана с ожирением во взрослом возрасте

Исследователи Университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University) в Негеве и Медицинского центра Университета Сорока (Soroka University Medical Center) обнаружили, что тонзиллэктомия у детей с обструктивным апноэ во сне не увеличивает риск ожирения во взрослом возрасте.