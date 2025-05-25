Игравшие с огнем дети сожгли два дома в Иркутской области

t.me/МЧС Иркутской области В Иркутской области игравшие с огнем дети устроили пожар, в результате которого сгорели два жилых дома, гараж, соседская баня и сарай, сообщили 25 мая в пресс-службе управления МЧС России по региону.
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