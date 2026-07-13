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Плющев о «Салавате»: «Талант Ткач-Ткаченко улетает в Канаду, а клуб находит большие деньги на Алексеева, не проявившего себя даже в АХЛ. Тут нет развития – только финансовое освоение»

Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику « Салавата Юлаева ».  «У клуба все последние годы проблемы с бюджетом и, как следствие, с составом.

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