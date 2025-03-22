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Царьград

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Чудеса и почитание: процесс канонизации убитых монахов Оптиной пустыни

Чудеса и почитание: процесс канонизации убитых монахов Оптиной пустыни

В Оптиной пустыне рассматривается вопрос канонизации трёх монахов, убитых в 1993 году. Пресс-секретарь монастыря сообщил о наличии свидетельств чудес и народного почитания, необходимых для признания их святыми Русской Православной Церковью.

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