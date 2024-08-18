Депутат предупредил об ответственности за заброшенные участки

Владельцам садовых участков, которые подпадают под разрабатываемые правительством критерии неиспользованной земли, стоит озаботиться, так как им может грозить административная ответственность, сообщил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов .