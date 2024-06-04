Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр», помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, занимаются доставкой воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям.

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