ТАСС: Не затягиваем. Второй раунд консультаций России и США может состояться в Эр-Рияде уже в апреле

Технические консультации по урегулированию украинского конфликта продолжатся.Второй раунд российско-американских консультаций по урегулированию украинского конфликта должен состояться, в Эр-Рияде, вероятнее всего, в середине апреля.
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