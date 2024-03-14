«Уничтожение меня»: куда пропала главная героиня «Бедной Насти» Елена Корикова

Елена Корикова с самого начала своей актерской карьеры имела большой успех. Сначала она снялась в кинофильме «Барышня-Крестьянка», а потом стала кумиром практически каждого второго жителя нашей страны благодаря роли в сериале «Бедная Настя».
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