Какой будет тема всероссийского урока на 1 сентября 2024 года Елена ГалицкаяВ первый день учебного года перед администрацией российских школ стоит основная задача: подготовить учеников к предстоящему учебному году и сформировать у них моральные ценности.
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