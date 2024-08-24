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Какой будет тема всероссийского урока на 1 сентября 2024 года

Какой будет тема всероссийского урока на 1 сентября 2024 года

Какой будет тема всероссийского урока на 1 сентября 2024 года Елена ГалицкаяВ первый день учебного года перед администрацией российских школ стоит основная задача: подготовить учеников к предстоящему учебному году и сформировать у них моральные ценности.

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