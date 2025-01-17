Прогноз погоды в Крыму на 17 января

Прогноз погоды в Крыму на 17 январяВ Симферополе +4 и пасмурноВ Севастополе +6 и дождь со снегомВ Евпатории +5 и небольшой дождьВ Черноморском +4 и небольшой дождьВ Джанкое +3 и дождь со снегомВ Ялте +7 и небольшой дождьВ Алуште +7 и небольшой дождьВ Керчи +4 и небольшой дождьВ Армян.