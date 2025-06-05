Совершенно новый Moto Razr с экраном 120 Гц и хорошей камерой. Переосмысление классики под названием Motorola Razr оценили в 580 долларов

Новый телефон Motorola Razr 60 официально поступил в продажу, изначально на индийском рынке. Он доступен для покупки на официальном сайте бренда, Flipkart, Reliance Digital и в основных розничных магазинах.
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