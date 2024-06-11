Люди-свиньи, усеяли берег Бузулук мусором. 4 огромных пакета собрали в прибрежной зоне местные энтузиасты 😡😡😡 Посидели, отдохнули, выпили, ушли домой, а после себя оставили гору мусора.
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Люди-свиньи, усеяли берег Бузулук мусором. 4 огромных пакета собрали в прибрежной зоне местные энтузиасты 😡😡😡 Посидели, отдохнули, выпили, ушли домой, а после себя оставили гору мусора.