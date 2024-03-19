LiveScience: открыта 2000-летняя галерея наскальной живописи в Бразилии

Бразильские археологи из Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN) обнаружили огромное количество наскальных рисунков возрастом более 2000 лет в национальном парке Халапао, расположенном в штате Токантинс в центре страны.
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