Данные инфляции по Еврозоне подняли биржевые индексы во вторник

Основные биржевые индексы европейски стран завершили вторник на положительной территории. Немецкий DAX закрылся с плюсом 0,56%, французский CAC40 оторвался от нуля на 0,08%, британский FTSE100 поднялся на 0,31%.
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