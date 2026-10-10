«Беременные сидят в коридоре, только что родившие - в подвале с малышами»: женщина рассказала, как при атаке БПЛА шла эвакуация в омском роддоме.
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