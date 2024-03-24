Российская ракета залетела на территорию Польши, — Польское оперативное командование

Андрей Равдин

Что же это получается? Значит, их жолнежам можно наших героев убивать, а нашей ракете даже пролететь над их погаными домами нельзя? Неровненько как-то получается. Они что же, хотят дождаться, когда эти наши ракетки падать начнут на их дурные головы? Ну, дождутся, если не одумаются. Это была пока просто проверка бдительности.