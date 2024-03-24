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Русская весна

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Российская ракета залетела на территорию Польши, — Польское оперативное командование

Российская ракета залетела на территорию Польши, — Польское оперативное командование

ВВС Польши наблюдали за российской ракетой 39 секунд. Далее ракета спокойно вылетела с территории Польши в направлении Львова.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пуганая ворона куста боится, а пуганые поляки-стаи птиц.
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8 час.
Андрей Равдин
Что же это получается? Значит, их жолнежам можно наших героев убивать, а нашей ракете даже пролететь над их погаными домами нельзя? Неровненько как-то получается. Они что же, хотят дождаться, когда эти наши ракетки падать начнут на их дурные головы? Ну, дождутся, если не одумаются. Это была пока просто проверка бдительности.
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6 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.

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