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Что запретят пенсионерам, дожившим до 70 лет с 1 сентября: к какому сюрпризу готовиться Ольга БезродняяПенсионерам стоит готовиться к неожиданным сюрпризам: в ближайшее время их могут ожидать как ограничения, так и новые привилегии.

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