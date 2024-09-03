Что запретят пенсионерам, дожившим до 70 лет с 1 сентября: к какому сюрпризу готовиться Ольга БезродняяПенсионерам стоит готовиться к неожиданным сюрпризам: в ближайшее время их могут ожидать как ограничения, так и новые привилегии.
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