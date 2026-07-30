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Правила перевозок в поездах изменятся с сентября

Правила перевозок в поездах изменятся с сентября

В России изменятся правила перевозок в поездах дальнего следования с 1 сентября. Об этом говорится в приказе Минтранса от 12 января 2026 года № 4, опубликованном онлайн-сервисом по сбору законодательства РФ.

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