Правила перевозок в поездах изменятся с сентября

В России изменятся правила перевозок в поездах дальнего следования с 1 сентября. Об этом говорится в приказе Минтранса от 12 января 2026 года № 4, опубликованном онлайн-сервисом по сбору законодательства РФ.
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