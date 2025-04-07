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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет четвертый этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Бахрейна. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 11 апреля 1-я практика: 14:30 – 15:30 2-я практика: 18:00 – 19:00 Суббота, 12 апреля 3-я практика: 15:30 – 16:30 Квалификация: 19:00 – 20:00 Воскресенье, 13 апреля Гонка: 18:00 Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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