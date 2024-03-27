Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Градоначальник обратился к тем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание Мэр Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канал обратился с благодарностями к тем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле.