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Беженец из Курской области пробил топором холодильник самарчанки

Беженец из Курской области пробил топором холодильник самарчанки

Ирина, жительница Самарской области, была тронутой событиями, разворачивающимися в Курской области. Она решила помочь двум беженцам, оставшимся без работы и жилья.

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