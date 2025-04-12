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Танкеры из недружественных России западных стран стали активно перевозить российскую нефть

Танкеры из недружественных России западных стран стали активно перевозить российскую нефть

Как пишет американское издание Bloomberg, танкеры, принадлежащие западным компаниям, и раньше продолжали перевозить санкционную российскую нефть, а в последнее время значительно активнее этим стали заниматься.

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