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Выдавать всем гражданам по 10 тысяч каждый месяц предложили в России

Выдавать всем гражданам по 10 тысяч каждый месяц предложили в России

Партия "Справедливая Россия — За Правду" предложила ввести в России базовый доход в 10 тысяч рублей ежемесячно для каждого гражданина.

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