Вложения в БПИФы на золото достигли почти 6 млрд с начала 2025 года

С начала 2025 года российские инвесторы вложили в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) на золото 5,9 млрд рублей, что на 51,28% больше, чем за весь 2024 год, когда приток составил 3,9 млрд рублей.
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