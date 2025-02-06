«Мы задыхались всю ночь»: петрозаводчан бросили в экстренной ситуации

Коммунальная авария в Петрозаводске показала, что экстренные службы не спешат на помощь горожанам Текст: Елена Малишевская С 4 на 5 февраля жильцы дома № 8 по улице Судостроительная пережили кошмарную ночь.
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