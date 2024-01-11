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Стало известно, кто не даёт деньги украинским пенсионерам: Зеленский обвинил Десантиса

Стало известно, кто не даёт деньги украинским пенсионерам: Зеленский обвинил Десантиса

Президент Украины нашёл виновного в бедности украинских пенсионеров.Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Ригу и там указал на виновных в том, что украинские пенсионеры и бюджетники недополучают деньги.

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