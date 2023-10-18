Власти Иордании «укоротили» ближневосточное турне Байдена, отменив саммит с участием президента США

На фоне ситуации, при которой канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лежать лицом вниз на взлётно-посадочной полосе аэропорта Тель-Авива, обсуждается вопрос с тем, как в аналогичном случае (в случае воздушной тревоги) поступить с Джо Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии