Итальянский политолог заявил, что Европа забыла о собственных интересах

Новый американский политический курс дает возможность вести собственную политику Европе, забывшей свои интересы, однако Евросоюз привык подчиняться Вашингтону, заявил профессор Университет Ка-Фоскари, руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари, сообщает 18 февраля РИА Новости.
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