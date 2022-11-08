Захарова: в выборы в США вмешивается не Россия, а Трамп

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos В выборы в конгресс в США вмешивается не Россия , а бывший президент Штатов Дональд Трамп, заявила 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos В выборы в конгресс в США вмешивается не Россия , а бывший президент Штатов Дональд Трамп, заявила 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
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