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Захарова: в выборы в США вмешивается не Россия, а Трамп

Захарова: в выборы в США вмешивается не Россия, а Трамп

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos В выборы в конгресс в США вмешивается не Россия , а бывший президент Штатов Дональд Трамп, заявила 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

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