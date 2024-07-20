Bild: ВС РФ отбили село Прогресс под Покровском

Журналист Юлиан Репке из издания Bild сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) освободили село Прогресс на Покровском направлении, расположенное в 22 км к востоку от Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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