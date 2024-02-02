Глава офиса президента Украины назвал потребность в системах ПВО «очень острой» на фоне заявлений о сбиваемых ракетах РФ

Украинской армии не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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