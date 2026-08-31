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Царьград

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Полиция Черногории разыскивает россиянина за тройное убийство

Полиция Черногории разыскивает россиянина за тройное убийство

В Черногории, в тире клуба Češka zbrojevka, обнаружены тела троих мужчин. Полиция разыскивает российского гражданина Михаила Николаевича Шабунина по подозрению в убийстве.

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