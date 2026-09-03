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Воронежские новости

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Лаборатория с оборудованием и 700 кг реактивов изъята у наркоторговцев под Воронежем

Лаборатория с оборудованием и 700 кг реактивов изъята у наркоторговцев под Воронежем

При обыске в лаборатории изъяли более 20 килограммов синтетических психостимуляторов, около 700 килограммов химических реактивов и оборудование для производства запрещённых веществ.

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