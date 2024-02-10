Политолог об абсолютном лидерстве Путина в предвыборной гонке: «Это еще не догма»

По данным ВЦИОМ, 62 % россиян сообщили, что точно примут участие в выборах главы государства. При этом 75 % электорально активных граждан заявили, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то они бы проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.