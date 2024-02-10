ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог об абсолютном лидерстве Путина в предвыборной гонке: «Это еще не догма»

Политолог об абсолютном лидерстве Путина в предвыборной гонке: «Это еще не догма»

По данным ВЦИОМ, 62 % россиян сообщили, что точно примут участие в выборах главы государства. При этом 75 % электорально активных граждан заявили, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то они бы проголосовали за кандидатуру Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх