Ведущий конструктор петербургского института робототехники перевел лжебанкиру 2,5 млн рублей

Пожилой мужчина поверил словам неизвестного и отправил деньги на указанный им «безопасный счет». Представившийся банкиром телефонный мошенник обманом получил 2,49 млн рублей от ведущего конструктора Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики.
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