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Мир после зимы и Донбасс в центре сделки, что эмиссары Трампа привезли в Киев

Мир после зимы и Донбасс в центре сделки, что эмиссары Трампа привезли в Киев

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Киеве переговоры с представителями украинского руководства и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

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