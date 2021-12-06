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В подмосковном Домодедово полицейские задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на сумму более 350 тысяч рублей

В подмосковном Домодедово полицейские задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на сумму более 350 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по г.о. Домодедово поступило заявление от представителя одной из строительных организаций о том, что он в интернет-магазине для нужд фирмы решил приобрести дорожные плиты, перевел деньги, но товар так и не получил.

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