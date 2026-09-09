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Создан мобильный комплекс для уничтожения дронов «БМ-В-01»

Создан мобильный комплекс для уничтожения дронов «БМ-В-01»

Комплекс способен одновременно сопровождать до 64 целей и поражать дроны на расстоянии до 5 км, используя снаряды с металлическими шариками.

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