На торги выставили картину «Белла» кисти Алекса Каца

Центр современного искусства американского штата Мэн проводит благотворительный аукцион «Искусство, которое вы любите», на который выставлена картина «Белла» современного американского художника Алекса Каца.
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