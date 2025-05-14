Роман Абрамович присутствовал на заседании попечительских советов театров

Предприниматель Роман Абрамович присутствовал на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров, которое во вторник, 13 мая, в Кремле провел президент России Владимир Путин.
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