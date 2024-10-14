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  • Владимир Алтайцев
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Бизнесмен Дотком одной фразой оценил отказ ФРГ поставлять Киеву тяжёлую технику

Бизнесмен Дотком одной фразой оценил отказ ФРГ поставлять Киеву тяжёлую технику

Германия нанесла по Украине серьёзный удар. Теперь всё кончено, уверен ДоткомГермания больше не будет отправлять на Украину тяжёлую военную технику.

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