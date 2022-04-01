Военный оркестр штаба ВВО и рота почетного караула приняли участие в акции «Своих не бросаем»

Акция «Своих не бросаем» проходила на трёх площадках г. Хабаровск, а именно на территории Спасо-Преображенского Кафедрального собора, на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» и на площади, где установлена стела «Город воинской славы».
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