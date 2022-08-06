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Фантастический небоскрёб Mirror Line длиной 120 км и высотой почти 500 м показали с разных сторон

Фантастический небоскрёб Mirror Line длиной 120 км и высотой почти 500 м показали с разных сторон

Появились новые изображения небоскрёба Mirror Line длиной 120 км из зеркального стекла стоимостью 1 триллион долларов, о котором мы рассказывали на прошлой неделе.

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